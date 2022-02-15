台中市25歲蕭姓軍人，因懷疑妻子與他人有曖昧，前天(13日)凌晨在劉女出門後，竟涉嫌殺害2名幼子，自己再墜樓身受重傷，命危插管中。蕭男行凶前曾在臉書留言，「沒辦法給其他男生照顧我們的小孩」，最終在情人節前夕釀成人倫悲劇。檢方上午進行解剖，劉女在男童阿嬤陪同下，前往殯儀館陪同，到一到場卻情緒崩潰，痛哭失聲癱軟無法行走。

法醫上午將針對瞭為幼童遺體進行解剖，了解真正死因。而涉案的蕭姓上兵，目前仍在醫院急救，昏迷指數僅有3，一度傳出家屬要拔管放棄急救。

警方調查，蕭的父母離異，幾年前透過網路認識同齡的劉女並結婚，育有1歲半及3歲2名幼子；去年初蕭服役職業軍人擔任上兵，一家四口住在劉女娘家的透天厝3樓。

然而夫妻感情不睦，劉女之前曾提要離婚，但蕭不願意，且懷疑妻子與他人有曖昧、想去娛樂場所工作，為此曾爭執。昨蕭休假在家，凌晨疑與劉女爭吵後，趁妻子外出，涉嫌殺害2名幼子，然後從4樓墜下。

鄰居聽到巨響，看見蕭躺在地上緊急報案，劉母被通知也下樓查看，得知是女婿墜樓，立刻飛奔到3樓關心2名孫子，沒想到愛孫已陳屍床上，她幾近崩潰；劉女接獲通知從外頭趕回，才驚見愛子斷魂。

消防人員到場，發現1歲半男嬰疑為窒息死亡，身上已有屍斑；3歲幼童頸部有明顯刀傷，床上都是血跡，床尾桌上還有1把沾有血跡的水果刀。

蕭送醫急救，顱骨骨折、顱內出血，並有嚴重腦水腫，到院昏迷指數3。由於蕭命危插管，放棄治療需劉女簽署同意書，但劉因心情未平復一度拒簽，最後昨晚終於簽署，蕭仍與死神拔河。

劉女供稱，丈夫對孩子沒耐心，常將孩子丟給她照顧，她很不滿。蕭的胞姊從南投趕到醫院，她說弟弟少與家族聯繫，他們與弟妹家也不熟，不知夫妻倆感情如何。

檢警查出，蕭案發前在臉書發文，連續貼出30多張劉女疑與其他男子的曖昧對話內容截圖，並留言指，「我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩」，「抱歉我又不成熟了1次，也是最後1次了」。案發後劉女曾於蕭臉書留言「截圖也只截圖對你有利的，你有得救，我的小孩呢？」之後又刪文。