台灣山區及偏鄉地區常見作物如小米、樹豆與台灣藜等別具民俗特色，農委會畜產試驗所進行多種原鄉地區常見特色作物的芻料生產與調製研究，開發原鄉特色作物作為多元性的國產芻料，其粗蛋白與纖維量是和家畜食用，也有助於發展原鄉特色畜產品。

小米、樹豆與台灣藜除了收穫其子實食用外，因其植株生物產量大，對環境條件適應性廣，風味特殊，常具有機能性成分有利於家畜之營養保健，對於芻料供應量不穩定的山區及偏鄉而言，適合研發原鄉特色作物之芻料生產與餵飼模式，以增加原鄉地區芻料之多樣選擇性，與開發原鄉特色畜產品。

經產試所研究結果顯示，小米、樹豆與台灣藜等原鄉特色作物具有不錯的芻料品質，粗蛋白質及水溶性碳水化合物含量高，纖維含量適中，經適當調製可生產品質良好之青貯料，開發原鄉特色作物作為多元性的國產芻料，不但是解決國產芻料供應短缺問題之有效途徑，更可提供原鄉農民應用於小型草食動物餵養，有助於發展原鄉特色畜產品。

畜試所所長黃振芳表示，小米、樹豆與台灣藜等作物的芻料品質易因生育時期不同而有顯著差異，例如台灣藜在抽穗期收穫調製的青貯料的青貯品質評分為79.5至81.2，但在轉色期收穫調製的青貯料，評分則提高到95.5；樹豆的乾物產量高達每公頃18.32 公噸，且粗蛋白質含量範圍為17.55至19.48％。

黃振芳指出，樹豆在進入充實期之後，青貯料品質會較為不佳，且纖維含量會大幅提高，影響消化率，因此原鄉特色作物供作芻料利用時，需搭配適當的收穫調製模式，以生產高品質的原鄉特色芻料。