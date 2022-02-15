國民黨智庫今天舉辦「蛋蛋憂愁、湯圓不圓-物價漲聲何時了」記者會，公布大數據調查指出，超過9成5民眾感受到物價上漲，國民黨主席朱立倫表示，民眾對於物價上漲非常有感，唯一沒感覺的行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲，痛批政府距離民眾已經非常遙遠。

這場記者會羅列出雞蛋、元宵節應景要吃的湯圓、連鎖餐飲等調漲價格數據，並公布大數據調查指出，75.54％的民眾對近期物價上漲非常有感覺、19.6％的民眾表示還算有感覺。

朱立倫表示，最近民眾最擔憂的就是物價問題，許多民生必需品幾乎買不到，過年期間他奉太太之命買蛋，但跑5家傳統市場、超商都買不到，相信這是大家共同的心聲。

朱立倫說，近期20多項菜價上漲幅度高達20％以上，上月消費者物價指數較去年同期上漲2.48％，從民進黨的角度而言，一定是說漲幅沒有超過3％，瀕臨警戒值而已，然而民眾深感雞蛋漲價、買菜漲價，吃早餐也上漲，今年元宵節吃鹹湯圓，連茼蒿都漲到1.5倍價。

朱立倫指出，政府公布的消費者物價指數，是用政府所選出的300多項物價拼湊而成，由於房價沒有被納入，買衣、公車、捷運票價沒有上漲，醫療健保也沒漲，政府就會以相關數據唬弄大家，但大家每天吃得早餐已經漲了10％到20％，一般民眾都很有感，這凸顯政府已經距離民眾非常遙遠。

朱立倫說，現在什麼都漲，只有在政府眼中不漲，他要告訴蘇揆，民眾的小事，就是政府的大事，農委會主委陳吉仲也不要每天搞政治，只想進口萊豬、搞核食，缺蛋問題也不要再怪季節因素，歸究供需不均衡，否則為何去年、前年蛋價為何沒有漲？

與會的智庫經濟財政組召集人林祖嘉表示，政府靠凍漲、補貼、調降關稅等，都僅能達到有限效果，日前民進黨立委稱物價上漲帶動薪資上漲，這非常可笑，現在最擔心的是通膨預期心理，若因為物價上漲，大家要求薪資調漲，廠商成本提高致商品價格攀升，就容易形成螺旋性的預期心理，導致物價上漲。

另一位與會的前消基會祕書長、台大國企系副教授盧信昌認為，財稅資料庫對物價變動的即時監控機制應上軌，政府也要勇敢告訴大家，即使台灣地小人稠，蛋價平均成本遠高於歐洲國家這麼多，能逐年改善生產管理嗎？政府必須扛起責任，不能兩手一攤，以市場機能卸責。