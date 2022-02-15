澎湃新聞15日報導，福建省寧德市中級人民法院官網顯示，世界最大動力電池大廠「寧德時代」，以不正當競爭為由，起訴「蜂巢能源」，案件將於本月開庭。據悉，該案件的被告還包括了無錫天宏企業管理諮詢有限公司和保定億新諮詢服務有限公司。對此，蜂巢能源回應稱，「已經關注到相關媒體關於寧德時代起訴我公司不正當競爭的報導，公司已經在積極準備應訴，相信寧德法院會有公正的判決」。此前，已有9名寧德時代員工因離職後加入蜂巢能源關聯公司被判違約。

大陸界面新聞報導，據多分法院判決書顯示，2018年至2019年間，9名寧德時代員工在離職後，分別加入無錫天宏和保定億新，為寧德時代的競爭對手蜂巢能源提供服務。法院認定，無錫天宏和保定億新均為蜂巢能源的關聯方。保定億新其法定代表人楊紅新係蜂巢能源公司總經理，同時擔任蜂巢能源保定分公司負責人，且蜂巢能源保定分公司及保定億新的歷史註冊位址及目前註冊位址一致。寧德時代提出，這9人違反了與其簽訂的《保密和競業限制協定》，因此要求他們各自賠償違約金100萬元（人民幣，下同）。按照法院裁決，該9人需分別賠償寧德時代100萬元違約金，目前已到執行階段。

根據公開資料顯示，蜂巢能源前身為長城汽車動力電池事業部，2018年脫離長城汽車開啟獨立運營，並於近期啟動上市輔導。天眼查APP顯示，蜂巢能源目前已經歷7輪融資，最近一次發生在1月17日，公司估值已達460億元。

作為全球最大的動力電池企業，寧德時代已經連續5年裝機量位居世界第一。據韓國市場研究機構SNE的統計，過去一年，寧德時代的全球市占率為32.6％，蜂巢能源則以1％的市占率進入前十。

天眼查資訊顯示，目前寧德時代共有17例涉及競業限制糾紛相關案件。從2017年至今，寧德時代作為原告的司法案件則有30起，較多涉及的除競業限制糾紛外，還有與競爭對手塔菲爾和中航鋰電的專利糾紛等。