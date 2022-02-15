業界消息傳出，為增加晶片版圖，美國英特爾將以約60億美元買下以色列的半導體業者高塔(Tower Semiconductor)。若一切順利，這樁半導體收購案可望在本周公諸於世。

這兩年因晶片短缺，各個產業都追著向晶圓代工業者要產能，甚至還驚動各自背後的政府出面。於是乎，全球最大的晶圓代工業者台積電，頓時成為鎂光燈焦點，但全球各大半導體業者，包括英特爾以及三星電子等，無不虎視耽耽覬覦台積電的半導體製造疆域。

高塔半導體在美國掛牌的股票，美國時間14日盤後交易時暴漲53%，市值目前也在36億美元附近。高塔是一家專門生產車用、行動裝置、醫療儀器以及航空用的類比晶片商。

不過，英特爾和高塔半導體目前尚未有任何評論。

元月時，美國這家全球最大晶片製造商宣布，將豪擲高達1000億美元，在美國俄亥俄州打造全世界最大的晶圓廠。因為，英特爾想要重新主導晶圓製造地位，還有減少對亞洲製造的依賴。

晶圓代工是一個資本支出龐大且門檻不低的產業，故半導體業者基本上都是採取分工方式，有的專門設計，有的則專心製造。代工技術未若台積電那麼好的英特爾，這次大張旗鼓地要進軍晶圓代工業，其實外界都不看好，因為想要短期追上台積電恐怕沒這麼容易。