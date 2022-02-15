晶圓代工廠聯電(2303)旗下蘇州和艦8吋廠因員工疑似染疫而全面暫停生產，但公司重申對2022年首季營運展望不變。投顧法人則認為，蘇州和艦若僅停工1～2周，對聯電及客戶影響有限，若停工時程過長，則將影響電源管理IC供應鏈，最嚴重狀況恐影響終端出貨。

聯電股價自1月中64.9元高點一路走跌，昨（14）日下探53元、創去年7月底以來6個半月低點，近1個月跌逾18％。不過，今（15）日開高後獲逢低買盤敲進，走揚2.45％至54.3元，早盤維持逾1.5％穩健漲幅。三大法人上周大賣14.28萬張，昨日續賣超5.94萬張。

聯電14日公告，蘇州8吋廠和艦一名員工疑似染疫，對此配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動逐步暫停，待檢測後獲核准即可全面復工。和艦月產值占聯電合併營收約5％，公司重申對2022年首季營運展望不變，此事件對財務業務無重大影響。

和艦月產能約8萬片，產值約占聯電合併營收5％，主力製程為0.15／0.18微米、營收貢獻達40～50％，主要代工產品為電源管理IC、微控制器等。投顧法人指出，和艦客戶包括聯發科、聯詠、矽力-KY、聯詠、盛群、松翰等。

和艦全面復工的確切時程尚未確定，投顧法人認為若僅1～2周，對聯電及客戶影響有限，聯發科及聯詠等大公司受影響程度亦較小型IC設計公司小。但若停工時程過長，電源管理IC供應鏈將受影響，屆時最嚴重狀況是供應鏈再度出現長短料問題，影響終端出貨。

聯電2022年1月自結合併營收204.72億元，月增0.95％、年增達31.83％，連4月改寫新高。聯電預估首季稼動率維持滿載，晶圓出貨量持穩去年第四季、美元平均售價（ASP）季增5％，毛利率提升至近40％，全年營收成長可望較產業平均20％相當或更高。

不過，近期市場對成熟製程晶圓恐在2023年出現供過於求狀況雜音四起，聯電股價亦受此因素跌跌不休。外資對此看法亦見明顯分歧，但整體而言仍維持偏多看法，普遍維持「買進」及「加碼」評等，目標價區間則自68～119元調整為70～114.5元。