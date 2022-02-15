亞系外資針對股王矽力-KY(6415)出具最新研究報告指出，看好矽力-KY在工業、車用產品占比持續拉升下，毛利率持穩50~55%高檔水準，故調高其2022年、2023年每股收益預估2%以及4%，分別落在88.54元、118.67元，維持目標價5800元、評等買進。

亞系外資表示，看好矽力-KY(6415)在產品組合持續優化下，毛利率50~55%成為常態，在工業(包括數據中心)、通信(包括5G)和汽車產品今年銷售額超過50%下，矽力-KY利潤率壓縮的風險很小，且佔比在2023年將再擴大到55%，有鑒於此，將矽力-KY的2022年、2023年每股收益預估調高2%、4%，分別落在88.54元、118.67元，維持矽力-KY目標價5800元、評等買進。

亞系外資表示，全球IDM供給持續緊張，尤其是PMIC(電源管理IC)，包括ST(意法半導體)在內的多家全球IDM廠均點名是需求驅動汽車及工業相關IC供應緊張，通路庫存水位仍低，總體來說，亞系外資強調，目前沒看到PMIC相關IC需求的任何近期修正。