內政部在去年底實現承諾，催生官方版的《公寓大廈管理條例》飼養寵物管理辦法；時代力量立委陳椒華今與動保團體召開記者會，全台登記家犬、家貓數量已超過15歲以下的小孩人口數，出現「黃金交叉點」；呼籲儘速於本會期修正通過《公寓大廈管理條例》禁養寵物規定；並提醒相關單位就後續衍生問題備妥配套因應。

陳椒華舉例，農委會1月底提出《犬隻飼養與照顧指南》，要如何進一步連同飼養寵物管理辦法一起推廣與協助落實？最終，呼應動保團體長期以來的訴求，請內政部儘速提出《公寓大廈管理條例》修正版本，在維護公共衛生、公共安寧及公共安全前提之下，以「管理」取代「禁養」，在這會期完成修法，進一步實現友善寵物環境。

台灣防止虐待動物協會專員賈皓婷表示，台灣近年飼養寵物人數逐漸攀升，全台登記家犬、家貓數量也已超過15歲以下的小孩人口數，出現「黃金交叉點」，公共設施與社會氛圍也逐漸朝寵物友善方向前進。

她舉例，例如台鐵高鐵皆逐步開放寵物搭乘及各縣市也增設了許多狗公園與寵物友善場所。但目前《公寓大廈管理條例》中部分條文，仍將寵物視為妨礙公共安寧、衛生與安全的「亂源」，賦予公寓大廈規約限制住戶飼養寵物之自由與權利。

她說，近日內政部營建署已表態將朝「不可禁養寵物」方向修法，再次呼籲內政委員會儘速排審法案。

台北市議員，也是台北市獸醫師公會副理事長的獸醫師楊靜宇表示，台北市106萬個住戶的犬貓飼養就有28萬隻，也就是每100戶就有27戶飼養寵物，凸顯這個限制住戶飼養寵物的規定已經不合時宜、違反追求友善動物的價值。冀望本屆立委能基於憲法保障人民權利、動物保護、社會和諧考量下儘速排審、通過法案落實「友善動物國家」。