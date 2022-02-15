新竹縣竹北市一名女子向代購購買價值近2萬元的CHANEL零錢包，本來過年前可開心領取，卻在社區查無包裹，後幾經求證，發現遭同大樓住戶誤領，當下報警，警方也呼籲民眾，若發現不是自己訂購的包裹，務必求證、退還，切勿據為己有，否則已觸刑法。

這起事故經該名女子的友人分享在臉書社團「爆料公社」，也引發不少網友議論。原PO指出，其友從代購購入一只CHANEL零錢包，1月29日向社區管理員領取，卻未見包裹，後向郵局求證，包裹早於27日簽收，但收據跟證明只能年後給。

該女年後向郵局調閱簽收單，發現確實為社區代收並蓋章，郵局隔兩天再度告知簽收時間，於是當事人前往社區管理室調閱監視器，發現警衛誤將2件包裹視為同件，並交給另名鄰居，隨後該女報警欲取回包裹，管理員也立即協請誤收包裹的鄰居送回。

但該包裹已經拆封、非全新品，且鄰居誤收時間超過10天，因此出現爭議，後續協調未果。警方指出，包裹已經退還給報案人，但也呼籲民眾，發現收到不是自己訂購的包裹，務必求證、退還，切勿據為己有，否則可依據刑法第 335 條規定「意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」切勿因小失大，誤觸法網。