即使美國政府將半導體、晶圓代工等產業列為國家重要發展方針，總統拜登也承諾砸下超過500億美元（約新台幣逾1.3兆）但從半導體生產關鍵設備艾司摩爾（ASML）的銷售數據卻顯示，美國企業採買設備的銷售額連續三年下滑，顯示美國對半導體生產設備的投資並不夠。

韓媒Korea IT News報導，艾司摩爾對美銷售額連續三年下滑，而台灣、南韓的銷售額則成長3倍，意味美國對半導體生產設備的投資相當不足。此外，扣除被限制出口的EUV設備後，大陸向艾斯摩爾購買的半導體設備也比美國多。

報導指出，先前美國缺乏投資半導體廠的意願，主要是受到英特爾拓展晶圓代工的腳步較慢，且美光一度對EUV設備持懷疑態度的影響，但未來此數據有望獲得改善，英特爾宣布將採用艾司摩爾最新機台，美光也已開始使用EUV設備。

一位不具名的業界人士指出，「美國半導體產能不會馬上超越台灣和韓國，台灣與韓國各有80及50台EUV設備，而美國則有不小差距，即使積極投資也不至於在短期內讓產能出現逆轉。」

艾司摩爾財報顯示，ASML在美營收從2019至2021年下降約2成，2019年銷收額約19.8億歐元、2020年跌至16.57億歐元，去年再縮減至15.83億歐元。

與此同時，艾司摩爾在亞洲銷售額卻大幅成長，南韓從2019至2021年成長近兩倍，台灣銷售額則成長37%。

有趣的是，即使美國阻止EUV設備出口中國，艾司摩爾的銷售額也翻倍，從2019年13.77億歐元增加至去年的27.4億歐元，分析人士指出，大陸主要添購較低階的ArF、KrF、I-line等設備。