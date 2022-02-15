台南市是全台第3大牡蠣養殖產地，近日市議員呂維胤接獲蚵農反映，指原先正常的牡蠣，在年後竟然有明顯的苦味，15日除邀集市府農業局長李建裕等人前往南區四鯤鯓實地了解狀況外，也要求農業局盡速檢驗周遭水質、徹查變苦的原因，避免台南蚵的名聲受到損害。

農業局表示，上周已將含有苦味的牡蠣送往雲林檢驗，但大約需要3個星期才能知道結果。不過，15日前往會勘時，蚵農又反映說，這幾天的生蚵已經沒有苦味了，目前仍無法得知原因何在。

呂維胤指出，台南市沿海共放養9639蚵棚，養殖面積約1400公頃，賴以為生的蚵農近千人左右，每年10月至隔年6月是牡蠣養殖期。不料，此次養殖期原本過年前都沒有問題，但年後的牡蠣卻明顯出現苦味，讓大批蚵農擔心不已。

呂維胤要求農業局立即採驗周遭水質是否變異，徹查所有可能導致牡蠣有苦味的主因，並證實苦味成因非關食安，還應協助檢驗牡蠣，出具證明，確保牡蠣健康狀況，不要讓蚵農的心血結晶全毀了。

呂維胤還說，現代人日益重視食安問題，加上外來牡蠣大量進口來台，為強化台南蚵的競爭力，農業局應做好相關配套措施，長期監控區域水質，未來更要成立台南蚵品牌，提高產品價值，強化台南蚵的市場競爭力。