林佳龍說，台北是台灣的首都更是國際城市，大家一起來尋找能夠帶領台北成為一個台灣首都國際城市的國際首長，自己也會一起參與這個過程。（陳世宗攝）

民進黨誰適合參選台北市長？ 林佳龍：需有足夠經歷與願景、格局的領導者

前交通部長林佳龍今天到台中參加「台灣正青」，購買200箱台東卑南鄉的鳳梨釋迦捐贈給台中愛心家園等7個社福機構。媒體詢問是否投入台北市長選舉？林佳龍說，謝謝陳時中部長和王世堅議員的肯定跟鼓勵，選舉要選賢與能，台北是台灣的首都更是國際城市，大家一起來尋找能夠帶領台北成為一個台灣首都國際城市的國際首長，自己也會一起參與這個過程。

林佳龍指出，重點也在於能夠如何帶領首都進步，需要具有足夠經歷、願景跟格局的領導者。民進黨已24年沒有帶領台北這個城市，針對首長人選可以比較誰具備這樣條件，促進台北代表台灣讓世界看見，也讓世界因台北作為首都能夠更認同台灣，不陷入個人輸贏或是黨的政治地盤消長，讓城市治理回歸人民為本。

針對台中市長人選？林佳龍表示，從來不是個人或政黨輸贏的決定來台中，在最困難的時候也曾在台中10年磨1劍提出願景，很感謝台中能夠讓他實現理想都是成長的養份，盼有適合的人才可以傳承也會幫忙輔選。

林佳龍說，中二區補選讓大家看見市長和派系財團、建商，乃至於黑金勢力的權錢交易嚴重，希望台中市能夠再次政黨輪替，由民進黨推出的優秀人選來治理大台中，帶動中彰投民均衡的發展，現在台中和台北的人口是兩個城市人口下降的這個直轄市，為什麼人口用腳投票離開城市值得大家深思。

林佳龍強調，現在民進黨的提名是六都以徵召方式，也有選舉對策委員會做綜合的評估，包括當事人的意願，提出贏的策略相信都是在徵召時會考慮的。