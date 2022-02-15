法國總統候選人魯塞昨晚在電視節目表示「台灣屬於中國」，外交部歐洲司司長陳立國今天表示，外交部對於這樣嚴重的認知錯誤感到遺憾與無法接受。

陳立國說，外交部注意到法國共產黨（PCF）總統大選候選人魯塞（Fabien Roussel）於本（2）月13日在法國電視台五台（France 5）節目上應詢稱「台灣屬於中國的一部分」、「台灣應同香港一樣遵守一國兩制」等說法。

陳立國重申，台灣絕非中華人民共和國的一部分，雙方互不隸屬，中國共產黨從來沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民，這是不可爭辯的事實與兩岸現狀，也只有台灣的民選政府，才能在國際間代表台灣人民。

陳立國強調，所謂的「一國兩制」，在歷經香港自由與人權慘遭中國共產黨政府摧殘之後，已經被民主國家宣告破產。法國共產黨這種說法，只在呼應中國共產黨威權主義對外擴張，崇尚民主自由的台灣人民不可能接受。外交部將持續努力，讓台灣的民主奮鬥故事與政府的施政成果在國際社會獲得更多支持。