西安市政府常務會議14日審議通過《西安市重大行政決策程序規定》，規定決策機關若違規，造成重大行政決策發生嚴重失誤，或依法應及時作出決策而久拖不決者，致產生重大損失、惡劣影響，應實行責任倒查機制，並終身追究責任。

《規定》指出，追究責任主體包含決策過程中的決策機關、承辦單位、執行單位、受委託單位等。至於探索性改革事項的決策，也建立改革創新容錯機制。

據澎湃新聞報導，所謂重大行政決策事項範圍，包括五方面：一是制定有關公共服務、市場監管、社會管理、城市管理、環境保護等重大公共政策和措施。二是制定經濟和社會發展等方面的重要規劃。三是制定開發利用、保護重要自然資源和文化資源的重大公共政策和措施。四是決定西安市內實施的重大公共建設項目。五是決定對經濟社會發展有重大影響、涉及重大公共利益或者社會公眾切身利益的其他重大事項。

《規定》對重大行政決策進行程序規範，包含及時公佈解讀決策、向社會及專家公開徵求意見、定期開展決策後評估。規定共六章六十二條，包括總則、決策啟動、決策程序、決策執行和調整、法律責任、附則等內容。