通緝犯駕車衝撞員警 警開3槍追捕到案

新北市海山警分局員警今（15日）凌晨攔查違停小貨車，遭駕駛48歲蔡姓男子衝撞逃逸，員警朝車體連開3槍後展開追捕，進入台北市繞回新北市，最後在板橋區萬安街攔下小貨車，將蔡嫌壓制逮捕，依法送辦。

今天凌晨3時許，蔡嫌駕駛小貨車在板橋莊敬公園旁違停，海山分局埔墘派出所巡邏員警上前盤查，蔡嫌因毒品案通緝中，遂駕車衝撞員警逃逸，造成3名員警機車倒地擦傷，員警不顧傷勢起身追捕，尾隨小貨車上萬板橋。

橋上小貨車因前車阻擋減速，3名員警跟上，喝令蔡嫌停車，但蔡嫌又意圖衝撞警用機車，員警遂朝儀表板開3槍，試圖使車輛故障未果，仍被蔡嫌突圍逃逸。

蔡嫌進入台北市後又從華中橋返回新北市，員警鍥而不捨一路追捕，最後在板橋萬安街巷弄內將小貨車攔下，強行將蔡嫌拉下車壓制逮捕。

蔡嫌供稱，因自知通緝在案，故決定孤注一擲試圖逃逸。偵訊後，警方依毒品通緝、妨害公務、公共危險罪嫌，將蔡嫌移送新北地檢偵辦。