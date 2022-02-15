新北市議員張錦豪認為，詐騙集團把新北當提款機，「只抓車手卻抓不到幕後集團，詐騙集團才會如此猖獗！」（摘自張錦豪臉書）

近年來詐騙型態多元，多以假投資、網路交友或是虛擬幣、網購等方式詐騙民眾血汗錢，依據新北市刑大統計，2021年全市民眾遭詐總金額逾1.8億元。對此，新北市議員張錦豪怒批，詐騙集團把新北當提款機，「只抓車手卻抓不到幕後集團，詐騙集團才會如此猖獗！」

新北市刑大統計，2021年列管的百萬詐欺共44件，遭詐總經額達1.8億餘元，其中蘆洲警分局偵辦的假投資詐欺案，民眾遭詐2570萬餘元；此外，今年1月也有2件逾百萬的詐欺案，金額達到1095萬餘元。

陳姓民眾日前透過團購網購買餐券，1個月後卻接獲詐騙集團來電要「ATM解除分期」，所有個資的相當詳細，一度還信以為真，還好家人及時要他再度確認，才免於受騙上當。民眾質疑，團購網資安系統一點都不安全，淪為詐騙集團幫凶。

張錦豪表示，警察維護治安、交通相當辛苦，近年來詐騙集團日益猖獗，儘管部分案件都有逮捕車手宣告破案，但幕後的詐騙集團卻持續逍遙法外，逮捕集團首腦才能真正遏止犯罪繼續發生。

此外，刑大統計的詐騙金額僅統計百萬元以上的詐欺案，若包含百萬元以下的金額，新北1年恐被提領逾2億元，民眾損失難以估計。

新北市刑大表示，2021年警方金融機構攔阻詐騙529件，金額達到2億2277萬6381元，此外，超商攔阻74件，金額達到255萬2557元，持續加強查緝詐騙集團、瓦解組織犯罪。

新北市刑大強調，2021年偵辦詐欺集團182件1518人，查扣7153萬9544元，2022年年迄今偵辦詐欺集團17件149人，查扣1521萬6100元。

此外，詐騙集團多以網路通訊軟體等方式詐騙，另外也會在交友軟體中利用年輕貌美女的照片吸引年輕男子，在聊天過程中不時分享投資訊息，讓被害人一時不察，以為可以同時獲得愛情與金錢，呼籲民眾不可不慎，有任何問題都可以打165反詐騙電話。