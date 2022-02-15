三商家購（2945）15日宣布攜手電商龍頭momo購物平台，加入永續綠電商回收陣容。自即日起，全台逾800間美廉社門市啟動「momo循環袋」包裹回收服務，消費者收到自網購平台，貼有綠色專用識別封條的「momo循環袋」，取出商品並於商品鑑賞期後，外包裝本體可至美廉社全台門市進行回收。

三商家購1月營收達10.93億元、年增1.87％，美廉社全台超過800間門市，多位於巷口鄰里區域，提供多元便利服務，此次與網購量驚人的購物平台合作「巷口回收站」收集「momo循環袋」，網購平台之消費者凡收到貼有綠色專用識別封條的「momo循環袋」，可至美廉社全台逾800間門市回收，將循環袋交予櫃臺人員，經人員掃描認證後，即可完成歸還流程。

三商家購自2016年起，旗下心樸市集品牌門市即推出「袋袋相傳計劃」，鼓勵民眾使用二手紙袋，會員若收集紙袋來到門市，滿額即可加價購換取咖啡，公益收入捐贈給環保單位；另外在全台美廉社門市自2020年即啟動減塑政策，推廣不主動提供塑膠吸管，並規劃多項自備環保袋等優惠，鼓勵消費者減塑愛地球。