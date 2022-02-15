大陸持續緊盯鐵礦砂價格，傳監管部門在15日下午將召開「提醒告誡專題會議」，受此影響大連鐵礦砂主力合約一度跌超9％，新加坡鐵礦指數期貨03合約跌超10％。

經濟觀察網15日上午報導，為保障鐵礦砂市場穩定運行，國家發改委價格司將會同市場監管總局、證監會期貨部將於2月15日下午召開「提醒告誡專題會議」。屆時，包括五礦集團、中信金屬、中航國際礦產資源、廈門建發、冀東發展、廈門國貿、物產中大、浙商中拓、廈門象嶼等相關企業將參與本次提醒告誡專題會議。

對於鐵礦砂期貨大跌，中信建投期貨分析，一個原因是發改委打壓市場操作行為，帶來的監管風險。另一個原因是缺乏實際需求支撐但估值偏高。本輪鐵礦砂價格持續上漲過程中，下游需求並沒有明顯好轉。整體來看鐵礦砂供給尚可，庫存偏高，需求明顯低於往年，現階段供需基本面偏差。認為近期鐵礦砂價格面臨非常大的回落壓力。