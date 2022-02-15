近年各國國會議員不畏疫情與大陸壓力接連訪台，傳出立法院長游錫堃規畫今年7、8月休會期間，回訪捷克、法國、波羅的海三國等地。對此，民進黨立法院黨團今日證實，確實有這樣的規畫，台灣外交困境主要來自大陸打壓，如何凝聚全民共識，由國會來帶動外交突破，這是未來要走的必要途徑。
民進黨團書記長陳歐珀今日表示，近年各國國會議員紛紛來台訪問，紛紛都邀請游錫堃院長回訪，在這樣的思考下，游錫堃也規在今年7、8月的休會期間，前往歐洲議會跟捷克、法國及波羅的海三國交流，「甚至英國都有可能」，這是一個外交突破，也是台灣的一個開展。
陳歐珀說，大家都知道台灣的外交困境，主要來自大陸的打壓，如何凝聚全民共識，由國會來帶動外交突破，這是未來必須要走的途徑，尤其是各國友善伸出友誼邀請，我們當然有友善回應，並把台灣防疫成果及經濟發展，創造另一波國際注目。
對於游錫堃出訪，陳歐珀說，希望把台灣的經驗分享到全世界，讓台灣在世界被看見、肯定，也希望在疫情趨緩解封後，帶動國際觀光，讓台灣走向世界。
民進黨團幹事長鄭運鵬則向在野黨喊話，前年捷克議長韋德齊來台灣訪問的午宴上，朝野立委都有派員參加，希望游錫堃出訪時朝野能夠共同參與，向歐洲各國表達感謝過去這段時間對台灣的支持。
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