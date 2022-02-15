烏克蘭危機升高，但美國和它在亞洲的哥們澳洲卻關切中共是否會趁亂威脅台灣。

澳洲國防部長杜登近日公開表達他的擔憂：一旦俄羅斯出兵攻打烏克蘭，將會連帶影響印太地區安全，其中直接引發的後果之一，是中國可能會針對台灣展開新一輪的侵略性行動；他強調，澳洲政府將密切監控中國是否會趁機針對台灣採取任何行動。

澳洲媒體也關心烏克蘭危機對台灣安全的衝擊，《雪梨晨驅報》網站14日也刊登前澳洲總理吉拉德的幕僚長、現任雪梨大學美國研究中心高級研究員沃爾普的文章；沃爾普指出，假如俄羅斯總統普丁出兵烏克蘭後頂得往美國的制裁，那麼中國國家主席習近平將會迫不及待地參照普丁的做法，有樣學地對付台灣。

其實，自去年烏克蘭危機爆發以來，美國媒體和美國政界就高度關注台灣的安全問題；假設在烏克蘭和台灣之間只能二選一，美國輿論則是傾向支持台灣。

《華爾街日報》14日刊出前美國國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）與史丹佛大學弗利曼．斯伯格里國際研究所（FSI）中國軍事安全政策專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）的投書，兩人認為，美國應聚焦台灣而非烏克蘭，因為台灣比烏克蘭重要，不能讓中國以為美國在烏克蘭的分心是提供他們入侵台灣的機會之窗，美國必須依此行動。

兩人認為，歐洲有能力而且應該靠自己的力量抵抗俄羅斯，而美國為了亞洲，特別是台灣的首要戰鬥，應珍惜其關鍵資源，阻止中國有能力主宰亞洲比發生在歐洲的任何事都重要，也就是台灣比烏克蘭重要。

《紐約時報》則擔心，俄烏衝突將促使中國對台灣更加強硬，而且台灣比烏克蘭更容易受傷，因為台灣的外交地位並不明確，烏克蘭則是一個被國際承認的獨立國家。

彭博專欄文章則認為，美國將藉烏克蘭危機預演反制中國的方式，例如單方面快速實施經貿制裁；美日在鄰近台灣島嶼增兵或直接增加駐台美軍；美台加強網路戰合作；美台加強外交往來等。

《外交家》雜誌專欄文章則強調，烏克蘭不是美國切身國安利益、台灣才是，理由是俄羅斯經濟規模與義大利相當，因此俄羅斯主宰烏克蘭不會對美國構成國安威脅，但中國經濟可與美國相媲美，其一帶一路倡議和不斷成長的軍力，威脅美國在歐亞大陸的主導地位；倘若中國控制在第一島鏈具關鍵地位的台灣，將打破東亞及其他地區的權力平衡。

美國政府的實際行動也驗證「台灣比烏克蘭重要」，去年12月8日，拜登總統剛公開宣示，美國不會派兵協防烏克蘭後，一支二戰後最龐大的美國艦隊就已經現身台灣周邊海域，包括3個航母及2個兩棲攻擊艦組成的戰鬥群，從日本到菲律賓海域一字擺開，展現美軍防衛第一島鏈的決心。