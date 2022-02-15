花蓮縣府客家事務處出版《客家傑出人物誌》一書，其中一位人物、高齡89歲的廖高仁，今將自己撰寫的書《悅讀花蓮》送給縣長徐榛蔚，感謝縣府藉出版書籍的方式，讓客家精神得以永續流傳。（羅亦晽設）

花蓮縣府客家事務處獲花東基金551萬元經費補助，收錄縣內20位老中青三代客家傑出人物的故事，以圖文並茂、中、英、日3種語言，出版《客家傑出人物誌》一書。（羅亦晽攝）

花蓮縣內客家人口為總人口數的3分之1，縣府推廣客家文化，向花東基金申請經費挹注，收錄縣內20位老中青三代客家傑出人物的故事，以圖文並茂、中、英、日3種語言，出版《客家傑出人物誌》一書，同時也用3部影音紀錄片，紀錄他們在文化、產業及藝術之間奮鬥的身影，向世人呈現花蓮客家文化的深度與廣度。

縣府客家事務處長期推動客家文化，前年獲花東基金551萬元經費補助，利用2年時間，執行「縱谷客家文化拓延計畫」，採訪20位各領域的客家傑出人物，將他們的故事收錄出版成《客家人物誌》，並針對產業、文化及藝術等領域，拍攝3部影音記錄片，製作中、英、日、客語版本，剪輯成5分鐘及1分鐘精華版，以線上方式舉辦成果展，吸引不少國內外的民眾觀看，觸及率突破百萬。

縣府客家事務處日前將「縱谷客家文化拓延計畫」成果，以圖文並茂方式，重新編製成新版《客家傑出人物誌》，以精裝版發行，內文包含中、英、日3種語言，向國際推廣20位花蓮客家傑出人物在各業的活躍事蹟。

縣府客家事務處今舉辦「109-110年花蓮縣縱谷客家文化拓延計畫出版暨影音記錄片發表記者會」，呈現去年線上成果展的3支紀錄片及新書《客家傑出人物誌》，邀請書中20位客家傑出人物，到場訴說自己在家鄉打拚的故事。

書中其中一位客家傑出人物、高齡89歲的廖高仁，過去因用心投入教育工作，曾獲全國首屆「師鐸獎」，因緣際會接觸文史工作後，主動蒐集、整理地方文史，出版成書，並籌組志工隊，投入解說工作，以實際行動紀錄文化，一舉榮獲花蓮縣「106年度文化薪傳獎」殊榮。

他今也親自將自己撰寫的書籍《悅讀花蓮》送給縣長徐榛蔚，感謝縣府藉出版書籍的方式，讓客家精神得以永續流傳。

客家事務處長彭偉族表示，過去大家都認為花蓮是客家人二次移民之處，但《客家傑出人物誌》一書，卻記載縣內客家人於各業上的奮鬥精神與傑出表現，未來這本書也將送至全台各大圖書館典藏，讓更多人認識花蓮客家文化的深度與廣度，未來縣府也還會爭取更多經費，挖掘更多尚未被發覺的珍珠。