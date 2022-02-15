2021年深滬港通，北上資金持續提升，外資流入金額約4200億元，創近年新高，外資於A股佔比已由2017年的1%，向上攀升至4%；此外，值得留意的還有，中國農曆春節假期結束後，國際資金回流陸股，EPFR最新資金流向統計顯示，年後一周，中國地區ETF與共同基金資金淨流入21億美元，滬港通淨流入8.2億美元。

永豐滬深300紅利指數基金經理人林永祥指出，有別全球進入升息循環，中國逆勢進入降息循環，加上調控管制政策影響，中國投資風格轉變，受惠於低基期與價格相對便宜吸引力，整體政策與股價趨勢有利於藍籌紅利類股表現。

比較中國十年期國債殖利率與滬深300股息差的平均水準，林永祥說明，當債股差均值處2個標準差以下水準時，股價利差觸底，反應股價相對便宜，近期房地產融資端政策逐步放寬，房地產融資、發債提升，都有利於大盤、金融股表現向上。

去年底以來，中國人民銀行逆勢放寬貨幣政策，包括：1月17日將中期借貸便利操作（MLF）、7天期逆回購操作、常備借貸便利操作（SLF）利率各下調10個基準點；1月20日將1年期貸款市場報價利率（LPR）調降10個基準點，有別美國及多數國家貨幣政策轉緊的趨勢。

今天台股掛牌的陸股ETF，上揚逾2個百分點者有FH中國5G(00877)，而漲逾1個百分點則有永豐中國科技50大(00887)，元大MSCIA股(00739)，富邦深100(00639)等。