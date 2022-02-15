法國輪胎廠米其林(Michelin)周一指出，預計今年獲利將超過疫情爆發前的水準；該公司也公布去年優於預期的業績表現，銷量和售價的上升，抵銷了通膨的壓力。

米其林預計今年營業利益將升到逾32億歐元，超越2019年的30.1億歐元水準。

米其林主要在三大領域生產輪胎，分別是在汽車、卡車，以及包括農業、採礦業等特殊運輸工具的領域。

該公司預期今年輕量卡車輪胎市場成長0~4%，卡車輪胎市場增加1~5%。

而受惠於採礦和農業，以及飛機輪胎的復甦，特殊交通工具的輪胎市場將成長6~10%。

該公司去年的銷售增加6%，為238.0億歐元，高過分析師提供的預測區間頂端；營業利益則增加到29.7億歐元，約略符合預期。

財務長Yves Chapot說，去年業績有三項驅動因素，儘管銷售量低於2019年約4.5%，但售價的上升，產品組合的改善，以及自2018年來的收購方面的整合，提振了業績。

Chapot也指出，公司去年面臨12億歐元的通膨壓力，主要是來自於原物料價格，以及能源、運輸、海運等成本。財務長預計今年也會有類似的壓力，公司希望用去年方式，例如提高售價等方式來應對通膨。

米其林雖然從俄羅斯和烏克蘭進口一些原料，但財務長說，烏俄近期的緊張關係，公司受影響有限。