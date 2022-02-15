航空雙雄在營收加持下，再度展翅高飛，長榮航(2618)帶量突破波段高點，長榮航子公司長榮航太將登錄興櫃，母以子貴添題材，盤中大漲超過9％，成交量逼近40萬張，華航(2610)也有超過6％漲幅。

華航1月營收142.55億元，年增57.86％，月減15.74％；長榮航1月營收達到106.55億元，年增59.07％，月減13.88％。相較於去年第4季航空旺季，單月營收表現並不失色。

航空雙雄1月營收月減主因第四季空運貨運旺季業者已提前拉貨，導致1月貨量略減，運價則因季節性因素回跌，惟運價水平仍相較2021年同期增長逾5成。

法人認為，客運業務隨疫苗施打率逐步上升，各國有望陸續放寬邊境管制，客運需求將逐步迎來復甦，客運虧損將逐步收斂；貨運方面，2022年客運運能未能回復至疫情前水平，今年貨運運能供給相較於疫情前仍有10～20％，為航空貨運價格帶來支撐，持續給予航空雙雄提供獲利動能。

長榮航子公司長榮航太將於2月18日登錄興櫃，券商認購價每股63元，長榮航太主要為機體、零組件、發動機維修及機體、發動機、零組件之製造、加工及銷售等業務，目前擁有維修及製造兩廠區，維修廠區主要設施包含飛機維修棚廠、發動機及零組件修護廠；製造廠區以航太產品及組件的生產製造為主，包含機械加工、放電加工自動產線、化學表面處理產線、電子束焊等特殊製程等。今天下午將舉行興櫃前法說會。