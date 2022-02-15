由於傳統旺季來臨，振宇五金(2947)1月合併營收達1.75億元，創下單月歷史新高，為提升市占率，振宇五金以每年10%門市成長目標邁進，振宇五金表示，預估今年總店數可達到70間，為營運再添動能，今天盤中股價強勢走高，再創掛牌新高價。

振宇五金為結合專業五金及家庭五金商品之複合式五金連鎖銷售通路，40%客群為專業師傅，60%為一般喜好DIY的族群，近年房屋的自行維護及裝修風氣漸起，且振宇五金實行多年的標準化、專業化市場管理政策，以及數位化管理奏效，加上公司以每年10%門市成長目標，近年營收、獲利呈現穩健成長。

目前振宇五金共63間門市，服務範圍達全台13縣市，公司展店以北部及南部為主要目標，現已有多個據點進入評估階段，包括：已簽約且即將營運據點如：高雄市小港區、屏東縣屏東市及最南至恆春鎮，振宇五金預估，今年總店數可達到70間。

再者，振宇五金以過去30年之五金銷售經驗之市場大數據庫，有效聚焦商品陳列，針對不同地域的需求特性，提高銷售精準度，並陸續推出「租就Go」專業工具租賃服務及規畫推出協助顧客與專業師傅媒合之創新服務，進而提高與消費者關係黏著度，同時也能提升一般銷售與專業選購的市場需求，以多元面向帶動整體營收發展。

受惠新展店門市發酵，帶動會員數及客單價成長，且數位佈局整合線上線下服務，引導不同客戶群走進實體門市體驗及選購，加上農曆年前為消費旺季，公司積極推出春節促銷，振宇五金1月合併營收達1.75億元，月增17.83%，年增10.13%，創下單月歷史新高。

為了因應南部門市物流配送，振宇五金積極評估南部物流中心建置地點，以強化到貨能力，提升整體物流效能。