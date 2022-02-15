受惠於鋼材需求大增，台鋼集團旗下榮剛(5009)、春雨(2012)、精剛(1584)、沛波(6248)、久陽(5011)等相關鋼廠，元月合併營收皆呈現年比大增榮景，在外資也積極下，周二股價表現出色，榮剛、久陽上漲逾2%，雙雙重返5日線，春雨、精剛等也都走揚表態。

特殊鋼大廠榮剛(5009)1月份自結合併營收8.63億元，較去年同期增加37.69%，較去年12月增加1.36%。1月接單金額與接單量再次超越去年高峰，締造自2011年以來、近11年來最高歷史紀錄，也使得產能滿載，公司力拚業績表現更亮眼。榮剛指出，近來油價高漲帶動油氣產業需求成長，1月份已經接到東南亞客戶大單，加上航太產業VAR訂單復甦回穩，而中國減產、各國推動基礎建設等需求也持續發酵中，公司看好鋼市成長動能，樂觀看待未來營收將持續攀升，有信心獲利表現會更加亮麗。外資連續7日買超5000張以上。

扣件線材大廠春雨(2012)1月份自結合併營收9.07億元，年成長7.93%，月減少14.30%。下游客戶庫存持續去化、鐵礦原料價格開始轉升、產品價格看漲，今年三利多樂看產業前景，春雨也表示，從目前的接單情況與農曆年後鋼市表現，可望迎來拉貨潮，預估鋼市將自3月起出現反彈。鋼價已來到谷底，整體國際鋼市幾乎已確定反彈向上，樂見春燕飛至，後市回溫可期。

特殊合金材料廠精剛(1584)1月自結營收1.2億元、年增78.38%、月減7.47%，主因為印度和歐洲地區的油氣、能源、化工產業需求增加帶動鎳基產品外銷量。展望未來，對於鈦、鎳等特殊合金材料的需求訂單維持穩揚局面，營運展望正向。

專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波(6248)1月自結營收4.63億元，年成長42.07%，月減少34.93%。鋼鐵需求可望持續上升，產業前景將有正面助益，公司對未來業績展望保持樂觀看法。沛波表示，年節過後反應國際原料強漲，國內鋼筋、廢鋼雙漲，有助支撐國內鋼價調漲趨勢。房市預售建案今年開工數量預計會超過去年的量體，整體來說市況為正向發展，因此公司對未來業績展望保持樂觀看法。外資連2日買超60張。

螺絲螺帽廠久陽(5011)1月自結合併營收3.73億元，年成長31%，月成長6.2%。鋼價方面因各國持續推動基礎建設，加上煤鐵礦等原物料行情皆在高檔及缺工等因素，鋼價後市易漲難跌。董事長孫正強表示，國際鋼鐵市場熱絡，螺絲前景看佳，轉投資環保綠能產業穩健成長，樂觀看待後續營收及獲利表現。外資周一轉買超76張。

台鋼集團旗下易昇和慶欣欣周一宣布，調漲鋼筋價格，每公噸上漲400元。