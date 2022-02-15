信義房屋(9940)宣布與星展銀行（台灣）簽訂永續連結貸款，將以今年度永續報告書作為檢核基礎，只要達成溫室氣體減量等環境永續相關目標，即可適用利率減碼；這也是國內服務業、房仲業者創舉，透過綠色金融，往淨零排放的目標更進一步。

信義房屋表示，面對全球極端氣候與環境危機，企業在獲取適當利潤的同時，也應具備珍惜地球資源的觀念，因此，除了率先響應永續連結貸款，也致力於環境永續相關作為。舉例來說，許多人對房屋仲介的印象總是一派西裝筆挺、發送派報的模樣，信義房屋的經紀人卻不同。由於大量紙本派報正是公司碳足跡主要來源之一，總公司發揮全台直營的影響力推動數位工具，不僅成為更精準、即時的服務方式，2020年碳足跡也較基準年(2017年)大幅下降38%。

相較科技及製造業，服務業對環境帶來的衝擊雖然較小，台灣仍不乏業者積極強化環境永續作為，信義房屋更是今年率先成為響應永續連結貸款的房仲業者，星展銀行(台灣)指出，永續發展為星展銀行的策略重點，期望與客戶一同發揮更大影響力。星展集團去年承作40件綠色及永續連結貸款，金額達48.6億美元(約1346億新台幣)，是Debtwire亞太區(日本除外)綠色與永續連結貸款主辦行排名第一，連兩年居冠，此次與信義房屋簽署永續連結貸款，代表「綠色金融」從台灣的科技、製造產業擴散至首家服務業。