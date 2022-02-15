為配合政府2025發電比例，擬把燃氣發電比率提高至50％，中佳電力事業公司今天把「中佳燃氣複循環機組興建計畫」送至環評專案小組初審，有環評委員指出，雖然燃氣機組空污少，但仍有排放，而台中市屬空污三級防制區，開發單位應具體說明空污及溫室氣體抵換措施，最後，專案小組要求開發單位「規劃更積極具體空氣污染物與溫室氣體抵換措施」等要求後補正再審。

開發單位指出，中佳燃氣機組採用潔淨天然氣為燃料，含硫量及粒狀物甚微，也規劃使用乾式低氮氧化物燃燒器（LNB）並裝設選擇性觸媒還原系統（SCR），於正常運轉氮氧化物排放濃度將低於5ppm，優於現有法規標準。

台中市環保局代表指出，台中市的PM2.5及臭氧8小時不符合國家標準，目前為三級防制區，而此開發案雖然污染較低，但對於空氣品質仍是負面衝擊，建議開發單位對空污的增量應有抵換規劃；台中市訂有溫室氣體減量目標，開發單位不能只透過20年、200萬就完成溫室氣體抵換。

多台環評委員指出，開發單位應針對空污減量及碳排減量抵換部分更有積極規劃，提出更多改善對策；如環評委員吳義林說，在三級防制區新設的環評案應執行抵減與抵換措施，包括粒狀物、二氧化物等都要抵換，要如何抵換呢？開發單位應具體說明。

開發單位指出，除了持續捐款予「中華造林事業單位」造林減碳外，也會委託經FSC（森林管理委員會）的單位執行，也願意提供屏東縣及台中市擁有的林業用地執行務實可行的措施。

至於台中市環保局多次建議應召開實體說明會，但開發單位堅持，現今疫情仍有9條不明感染源，是否仍要辦理實體說明會仍待研悉；開發單位也希望，經濟部能夠出面整合港區的空污抵換，否則未來新設電力開發在沒有舊機組抵減勢必會碰到困難。

針對台中市政府在書面意見指出曾在2019年以「需與台電公司取得對等除役1部燃煤機組共識」等理由駁回申請，開發單位書面說明，中佳公司為私人企業，沒有立場要求台電對等除役1部燃煤機組，而電廠商轉後需接受台電調度，但台電公司也無藉口以電力容量因素不足為由，讓老舊燃煤機組運轉。

中佳電力公司總經理蔡昌言說，當時台中市政府要求台電應對等除役一部燃煤機組才會允許，但台電是國營事業如何承諾民營事業要對等除役呢？加上目前標案仍未完成，但相信順利完工後，政府為了提供優質空氣及能源，勢必會取代現有一組燃煤機組，一定會配合滿足台中市政府的需求。