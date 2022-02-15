今天(2/15)就是元宵節，家家戶戶都會煮元宵、湯圓來享用，但在度過佳節的同時，也別忘了控制熱量！營養師高敏敏指出，吃下一顆包餡甜湯圓，就要快走20分鐘才能消耗掉，若是能懂得掌握份量，就可以安心享受不怕胖，另外她也提醒，有4種人在吃湯圓時一定要特別小心注意。

高敏敏在臉書粉專發文，將湯圓熱量和白飯做比較，一碗白飯的熱量大約是280大卡，等同於4顆甜湯圓、5顆鹹湯圓、40顆無餡小湯圓、2顆大湯圓+半碗甜湯。

然而湯圓口感Q彈好吃，很容易就會忍不住一顆接一顆吞下肚，高敏敏便提醒有4種人千萬不能這麼衝動，第一就是正在減肥者，吃太多會導致熱量爆表、脂肪囤積，建議淺嚐即止；第二為控制血糖者，湯圓皮和甜內餡容易讓血糖飆高，要注意攝取份量；第三是腸胃易脹氣者，由於湯圓是糯米，支鏈澱粉多，容易引發脹氣，務必細嚼慢嚥；最後則是咀嚼及吞嚥困難者，尤其小孩、老人，要慎防噎到。

高敏敏也提到，其實吃湯圓是有訣竅的，並分享幾種減少熱量的吃法，首先「包餡甜湯圓」的內餡已經含有高糖分，因此建議直接滾水煮熟吃，不要再額外添加糖或配料；而「包餡鹹湯圓」的內餡則已經用油脂調味過，所以湯頭的配料就不需要再用熱油爆香。

至於「無餡紅白小湯圓」配甜湯、鹹湯都很百搭，若是以甜湯享用，應要避開濃糖水，像是紅豆湯（每碗約為158大卡）或花生湯（每碗約211大卡），再加上20粒小湯圓，熱量就直逼半碗白飯，高敏敏建議可以改搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁來提味，不但保留食物原味，也能減少甜湯熱量；若是以鹹湯享用，則建議可加入昆布、豆腐、肉絲和白蘿蔔、青蔥熬煮食用，營養均衡又美味。

最後高敏敏表示，吃湯圓時要謹記「主食代換原則」，如果吃了2顆包餡甜湯圓或20粒紅白小湯圓，就應該自動少吃半碗飯，或直接以湯圓代替當餐主食，才能避免澱粉量、熱量攝取過多。