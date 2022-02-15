三立電視董事長林崑海昨（14日）日晚間因頭頸癌病逝，享壽70歲，頭頸癌是亞洲人特別盛行的癌症，其中最常見的分別有鼻咽癌、口腔癌，男性罹患的機率比女性高，各年齡層皆有可能，但以40歲為高峰，台大醫院副院長婁培人指出，對於鼻咽癌有3種危險因子要特別留意，包括愛吃醃漬物、基因遺傳、EB病毒感染。

三立電視台董事長、人稱「海董」的林崑海，因為罹患頭頸癌這兩年都僅靠藥物治療，沒有開刀，今早病逝於高雄榮總，頭頸癌為鼻咽癌、口腔癌的廣義稱呼，針對鼻咽癌，據統計台灣每年約1600人罹患此癌症。台大醫院副院長婁培人在《健康2.0名醫觀點》表示，罹患鼻咽癌的原因大致可分3種，第1種是「基因遺傳」，據統計，患者一等親內的家屬得到鼻咽癌的機會為一般人的19.2倍。

婁培人說，第2種是「EB病毒感染」，但EB病毒幾乎每個台灣人很早就都感染過，但有些人會變成癌症、有些人不會。

除了基因外，吃的食物也有影響，婁培人說，第3種原因是「醃漬食物」，有研究顯示，醃漬物越小年紀吃到，像是剛斷奶吃副食品的嬰兒，若吃入大量醃漬、發酵物，像是泡菜、醬菜、鹹魚、醃蘿蔔等，得到鼻咽癌的風險增加7倍之多，因為它們含有大量致癌物亞硝酸鹽，這些致癌物質與EB病毒可能跟鼻咽癌的發生有密切關係，但年紀越大吃醃漬物，像是成年之後，得到鼻咽癌的機率也跟著降低。

此外，台灣癌症基金會也提醒，研究指出，環境因子、燒香與抽菸也與罹患鼻咽癌有關，至於該如何預防，台灣癌症基金會建議，有鼻咽癌家族史的人要定期到耳鼻喉科檢查，不抽菸可能也有助於預防，最重要的是早期診斷，正確治療，早期鼻咽癌痊癒的機會十分高。

台灣癌症基金會表示，青壯年，尤其是男性，若有頸部淋巴腺腫大，不明原因的流鼻血、鼻塞、耳阻塞、聽力障礙或頭、頸部疼痛，應找耳鼻喉科醫師檢查。若是等到腫瘤侵犯顱內或骨頭，治癒的機會就大大降低。