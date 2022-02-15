2022鄭州大學對台招生簡章(摘自鄭州大學官網)

大陸教育部上月底宣布，今年大陸大學對台招生將從各校單招採為聯招，考生依據學測成績最多可申請6陸校、每校6志願，3月報名。目前已有鄭州大學等公布對台招生簡章，鄭州大學預定招收90人。

大陸教育部委託「海峽兩岸招生服務中心」負責對台招生，過去官網（https：／／www.gatzs.com.cn／z／tw／index.jsp）僅是一個平台，提供各校約每年2月到6月發布招生訊息，因此只要台生行有餘力，想申請幾校就申請幾校。

不過今年起報名時間統一成3月1日至31日，各陸校可自行決定學測成績要求及科數（不超過4科），但最低門檻是「國英數任一科均標」；台生最多可申請6校，每校6志願，並選擇是否服從「專業調劑」，也就是若未獲心儀科系錄取，是否願意由陸校安排讀其他科系。各陸校也可自行決定4月1日至5月14日之間是否面試或筆試。

5月15日由系統統一公布各校擬錄取名單，考生須於5月15日至19日確認錄取，否則視為棄權，且不得參加「徵集志願報名」也就是第二次招生。

沒招滿或新增招生計畫的陸校可於5月20日宣布第二次招生科系和招生要求，考生5月21日至31日報名，陸校6月1日至20日審核及考核，6月21日二招放榜。

鄭州大學是河南唯一一所211工程大學，也是大陸「雙一流」計畫中的一流大學建設大學，以及「部省合建」大學。該校要求今年申請理工農醫類科系的台灣考生學測數學A必須達到均標，申請其他科系則須達到學測國文、數學A／B、英文3科中的任1科均標。

該校開放49個科系供台灣學生申請， 3月1日至31日報名，4月1日至5月14日會有線上面試，5月15日放榜之後會有二招。鄭州大學預計今年招收90名台灣學生。該校2018年才開始招收台生，當年錄取了88人，2020年錄取87人。