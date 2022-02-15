大陸央視新聞報導，中國消費者協會15日發布春節消費維權輿情分析報告顯示，2022年春節期間消費者「吐槽類」消費維權主要以出行、購物、休閒娛樂為主。其中，熱度話題集中於觀影服務，監測期內，「電影」類負面資訊達20萬5819條，尤其是電影票價太貴，中消協更狠批春節檔高票價：單純票價依賴無異於竭澤而漁。

2022年春節期間消費者「吐槽類」消費維權主要集中出行、購物、休閒娛樂、餐飲四個熱點消費場景中的前三個方面。其中，娛樂休閒場景因形式多樣，消費吐槽指向多個行業，熱度話題主要集中於觀影服務、煙花燃放等方面，與2021年春節期間消費者吐槽較多問題的遊樂設施、觀影服務、網路遊戲、煙花燃放出現部分重合。

《北京日報》報導，有網友稱，並非3D電影的《四海》，在一些縣城的票價突破100元（人民幣，下同，約合新台幣435元）；《長津湖之水門橋》在個別地區達到105元至135元；《這個殺手不太冷靜》的一張電影票票價接近150元。相比於往年春節檔均價的50元，今年春節檔的電影票票價再次創了新高。

中國消費者協會每日輿情吐槽主要指向電影票價方面。繼去年春節檔票價被廣泛吐槽後，今年春節檔平均票價再創新高，許多有觀影意願的消費者，因高票價望而卻步。

中消協稱，電影市場銀幕過剩與內容短缺的結構性難題，疫情波動與政策影響的多種現實挑戰，迫使影院通過提高票價緩解現金流緊張的窘境，從產業短期止損的角度來說或許可以理解，但觀影人數普遍減少、觀影頻次持續走低的事實，卻說明單純的票價依賴無異於竭澤而漁、飲鳩止渴。