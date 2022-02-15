籃網3巨頭最後沒拿到總冠軍就拆夥了，主力球星之一的哈登（James Harden）轉往費城七六人，籃網獲得班西蒙斯（Ben Simmons）。現在問題轉到籃網總教練納許（Steve Nash）頭上，到底他要如何使用這位不會投籃的明星控衛？西蒙斯開季即以心理健康為由拒絕出賽，無法期待他能在這段期間改善自己的投籃能力。

納許對媒體說：「班能夠在球場上做非常多的事，投籃不會是最迫切的。他不需要投籃也是個優異的籃球員，所以對我而言那不是個問題。如果他強化投籃能力當然很好，但他是個球星，具備在其他方面影響比賽的強大潛能。」

美媒NBC費城體育忍不住嘲笑納許「太天真了」，他很快就會嘗到苦頭。「簡言之，西蒙斯不能投籃絕對很重要，而且問題就在此。」費城人總教練瑞弗斯（Doc Rivers）說過和納許幾乎相同的話。瑞弗斯2020年12月在ESPN節目說：「我說過這（不會投籃）沒那麼要緊。當然長遠來說是很重要的，但我只希望西蒙斯能夠做他自己。」

NBC分析，西蒙斯欠缺投籃能力的弱點在季後賽暴露無遺，球隊半場攻擊的時候，他手上沒球就是個無用的球員。防守球員可以離他遠遠的去包夾持球者，就算他有辦法衝到籃下攻擊，對手只要犯規就行，反正他罰球也不會進。當然納許可能只是講講場面話，但該文警告納許說，如果放任西蒙斯、不督促他練習投籃，最終會像瑞弗斯一樣自食苦果。