華裔高訂設計師方國強同名品牌Khieng ATELIER，2022年新春新裝首推「京繡系列」；全系列以中國京繡為主軸，並結合Khieng ATELIER一貫堅持的法式高級訂製工藝，以中西合璧的手法詮釋花園浪漫。

方國強認為，花園無疑是喧囂都會生活中令人放鬆身心的一方綠洲，尤其疫情期，各種花卉在園中盛放爭妍，一幅充滿生命力的美妙景色，便融合傳統中式刺繡與法式高級訂製工藝，化為本季Khieng ATELIER 京繡系列高級訂製服。

花卉刺繡過程細緻，從設計師繪製線稿、工藝師打線釘，再由繡娘巧手扎針眼、上繡繃、掃粉、選配繡線、反覆扎針，經歷多道工藝程序，方才成就線條交錯有致，栩栩如生而富有立體感的華美刺繡。

此系列高級訂製服的最大重點「京繡」製作雖費時費工，對方國強來說卻是意義非凡，懷抱著傳承文化的使命，融合中西的創作特色，京繡將成為貫穿Khieng ATELIER品牌2022全年的主題，期許讓更多人認識珍貴的古典刺繡技藝並感受它的美好。