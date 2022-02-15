CBRE 世邦魏理仕今（15）日發佈最新2021下半年「台灣工業地產市場報告」指出，2021下半年工業地產市場，價量齊噴！大型工業不動產投資額總計近950億元，改寫歷史新高點，於整體商用不動產與土地投資市場佔比，也攀升至39％新高位，儼然已為市場主要投資焦點。

世邦魏理仕指出，在買方需求強勁驅動下，全台平均工業地價較上年同期成長4.2％。

調查顯示，2021下半年各類工業地產交易活動，以工業土地、廠辦兩類表現尤其亮眼。工業土地下半年總計成交逾483億元，年增率高達70％。

其中，七成屬自用型買方。

調查顯示，去年下半年單筆成金額最大的土地交易，即為仁寶電腦與康舒科技以近82億元，標得北投士林科學園區地上權，預計開發集團總部。

廠辦市場下半年成交額約250億元，較上年同期大增131％。

廠房及倉儲市場方面，近半年交易維持熱絡，總成交金額達217億元，惟上年比較基期高，年減39％。

在工業土地行情表現方面，世邦魏理仕台灣估價及諮詢部主管施甫學表示，2021下半年全台主要工業區土地價格走勢，其中北部工業區價格已處於相對高檔，但市場對於開發廠辦的需求不斷，使得下半年價格仍溫和上升2.5％。而中南部土地市場持續受惠於企業積極覓地擴廠，價格漲幅尤其明顯，兩區平均工業地價年增率，都達6％以上。