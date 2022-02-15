三立董事長林崑海病逝，傳奇人生謝幕，對此，資深媒體人黃揚明細數海董的政媒人生，直言堪稱台灣媒體圈的傳奇，民進黨恐沒預料「海董」竟能翻攪傳統黨內各大派系；然而後海董時代，對「湧言會」衝擊自然最大，未來在黨內運作是否受到影響，值得觀察。

黃揚明今（15日）在臉書發文表示，林崑海從計程車司機搖身一變靠豬哥亮歌廳秀錄影帶起家，再到成立三立電視台成為媒體大亨，但林的政治生涯一向不得志；他早年曾加入國民黨，且曾任前鎮區民眾服務社理事長，2001年第5屆立委選舉以無黨籍身份，在高雄市第2選區參選立委，獲得2萬5705票、8.46%得票率，在應選5席的選區裡排名第7，飲恨落敗。

黃揚明稱，2002年3月，在時任高雄市長兼民進黨主席的謝長廷推薦下，林崑海申請加入民進黨，因此林被視為與謝友好，當時黨內還無法預料「海董」竟能翻攪傳統民進黨各大派系。

2016年民進黨重返執政，黃揚明指出，在謝系式微的狀況下，海董主導的「海派」趁勢而起，集結趙天麟、王定宇等青壯派綠營公職，在黨職選舉中斬獲一席中常委，並與北市的黃承國系統結盟，而有「海國會」稱號。2020年，「海派」正式組織化，湧言基金會成立，海董擔任董事長，「海派」改稱「湧言會」，並在同年度的黨職選舉中持續斬獲一席中常委席次。

黃揚明認為，不少人質疑，民進黨主張的「政黨退出媒體」，為什麼碰到三立海董就轉彎？或許，當陳菊擔任高雄市長時得向海董祝壽、去年八月總統蔡英文必須搭乘專機南下探視海董，海董對綠營的政治影響力，不言可喻。至於三立電視台畢竟是營利事業，過去傳言海董主導政論節目走向，未來可以持續觀察風格是否會改變。