三立美女主播高毓璘，擁有甜美長相、34D傲人身材，不僅擁有「主播界洪曉蕾」的封號，更讓她有一票粉絲力挺，不過近來卻被網友私訊詢問「睡一晚」的價格，她也霸氣回應對方，高EQ處理方式讓網友大讚不已。

高毓璘在臉書曬出網友私訊對話截圖，只見對方用簡體字留言問她：「和你睡一晚價格是多少？」當時高毓璘禮貌性回覆：「哈囉，感謝來訊，工作忙碌中～重要訊息稍晚回覆」，沒想到對方隨後附上正面照，接著表示：「照片是我，問問你，和你睡一晚，價格是多少啊？」這讓她動怒回嗆：「在這裡回答你，五萬美金都不、願、意」，更強調把對方照片打碼不公開長相是「僅有的溫柔」。

對此，網友紛紛回應：「你還浪費時間幫他碼，果然心地善良」、「還好妳有碼！！不然我會吐」、「今天是2/14，不是4/1啊。。這位仁兄請搞清楚狀況先啊」、「這樣的男生超級無敵霹靂低級好嗎」、「好可怕的照片，好歹也借張力宏的來用」，高毓璘更是無奈表示：「情人節空虛寂寞冷是不是?」

高毓璘不時透過臉書分享生活，之前在臉書提問：「聽到哪三個字，會一秒理智斷線？」眼見網友熱烈討論，她也公布自己答案就是「沒辦法」三個字，強調「尤其試都沒試的那種！真的會很想掐下去」，坦言會讓人覺得超火大。