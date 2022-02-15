勞動部勞動力發展署雲嘉南分署辦理「新春找頭路 一次報虎哩」9場客製化實體徵才活動，希望於年後儘快補實各產業職缺。（雲嘉南分署提供／劉秀芬台南傳真）

因應農曆年後轉職潮及人力需求提升，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署主動連繫轄區缺工之產業，就各項職缺需求專案辦理9場實體徵才活動，希望於年後儘快補實各產業職缺，讓雇主有人才、勞工有頭路。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，日前國發會發布景氣報告為「經濟趨熱」的黃紅燈，受惠全球經濟回升及振興加碼內需擴張，各產業大幅度徵才，分署鎖定轄區人力需求較大之光電業、螺絲螺帽加工業、醫療用品製造業及體育用品製造業等，主動聯繫缺工廠商，提供客製化的徵才活動。

此次專案徵才廠商包含群創光電、新世紀光電、威舜公司、大瓏企業及宇榮高爾夫等知名企業，其中群創光電更釋出薪資5萬1000元起，徵求50名設備工程師、大瓏企業也開出薪資最高6萬尋求PQC工程師。

除上述專案徵才廠商外，分署亦邀集逾30家企業，提供逾1600個工作機會，且有7成的職缺以技術員及作業員為主，其學經歷要求多以高中職、專科學歷即可，鼓勵無相關經驗的待業民眾來求職面試。

雲嘉南分署表示，有徵才需求的事業單位，可洽雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾、斗六就業中心及就服台專案窗口，有求職需求的民眾亦可上台灣就業通網站(https：／／www.taiwanjobs.gov.tw)查詢相關職缺資訊。