近來共機持續擾台，國軍日前稱共機已進入我「領空」，後澄清實屬「口誤」。國民黨前副祕書長蔡正元今天表示，美軍機艦時常故意「誤入」大陸領空與領海，大陸依國際法不能開火，頂多「驅離」，而解放軍至今從未進入「台灣領空或領海」，萬一哪天解放軍「誤入」，政府應先研究好各種因應策略，同時更要研究解放軍把台灣劃入「他的航空識別區」的因應措施。

根據國防部圖資，3架次「殲-16」戰機在2月12日接近東沙島北方空域，但有網友節錄當天我國空軍廣播，稱共機已進入我「領空」，國軍今天澄清，當天並無共機飛到東沙島12海里領空範圍，「口誤」屬於「訛傳」。

國民黨前副祕書長蔡正元表示，新聞上老是出現「我的航空識別區」或「我國航空識別區」，這種說法完全不合法，只有「我的領空」或「我國領空」是合法的說法。

蔡正元舉例說明，「我國航空識別區」東邊劃到日本領土的與那國島上空，這有什麼合法性？還不是鼻子摸一摸，自己乖乖的不當一回事，另外，「我國航空識別區」西邊劃到福建、浙江、江西，任何人看了都會覺得有劃等於沒劃，荒唐無比。

蔡正元接著說，「我國航空識別區」西南角一部份，還是菲律賓宣稱的專屬經濟海域，誰都可以在這個公海海域進行「航行自由」、誰都無權驅離誰，他指出，解放軍就是故意利用這個模糊空間，再利用台灣島上的無知媒體人，製造無聊的緊張心理壓力。

蔡正元強調，沒有「我的航空識別區」這種東西，沒有任何政府或國家，可以宣稱是「我的」「航空識別區」，這種東西在國際法上完全不存在；任何人劃定「航空識別區」，如果劃在自己的領土或領空，別人沒話講，像美國的「華盛頓航空識別區」就是這種案例。

他說，但如果是劃在公海上空，別人的軍機或民航機想尊重你時會通報你，不想理你時可以不理會你，你既無權驅離，更無權擊落，因為誰都有「航行自由」。

他指出，所有自我宣稱「廣播驅離」、「飛彈鎖定」、「監視飛行」等，都是單方面的「表演」，事實上什麼都不能做，美軍機艦在大陸沿海如此，解放軍也是沒皮條，解放軍在所謂「西南角騷擾」，「台軍」也只能自作多情的「緊張」，因為「西南角」從來就不是台灣的，根本無所謂「騷擾」。