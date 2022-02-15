台中北區崇德五岔路口科技執法16日啟用，轄區警二分局也同步強化路口宣導與執法。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區三民、崇德、五權、錦南街五叉路口去年累計發生80件車禍，經警方與路權機關多次辦理會勘，研商交通安全改善方案，109年底在該路口建置「多功能科技執法設備」，將於2月16日0時起正式啟用執法，警方也呼籲用路人一定要謹守規則，否則將依法開罰。

台中市二分局指出，交通事故逾6成發生於路口，其中前五大易肇事路口為崇德路五叉路口、精武路與雙十路口、崇德路與進化北路口、崇德路與太原路口及中清路與五權路口；其中崇德路五叉路口，110年就發生80件大小車禍事故。

為防制交通事故，警方與路權機關多次辦理會勘，研商交通安全改善方案，109年底在崇德五叉路口建置「多功能科技執法設備」，經過了1年多的系統測試，將自16日零時起正式啟用執法。

此「多功能科技執法設備」目前設定取締項目為闖紅燈、跨越雙白線、未依規定車道行駛、機車未依規定兩段式左轉等不遵守標誌標線號誌指示的違規項目。依相關交通處罰條例闖紅燈罰鍰從1800元到5400元，而跨越雙白線罰鍰則從600～1800元，在多車道機車不在規定車道行駛罰鍰600～1800元、機車未依規定兩段式左轉罰鍰600～1800元。

台中市政府警察局第二分局除已經提早在農曆年前在該處5個路口舉牌宣導，並在分局官方FB推出微電影外，14日下午再次由員警、義交及警察志工，拉起大型布條，在該處路口現地宣導，希望能讓民眾更了解警方的執法措施。

另對於其他意發生車禍路口，如：精武路與雙十路口、崇德路與進化北路口、崇德路與太原路口及中清路與五權路口，警方也將同步加強取締其他路口的闖紅燈、違規左轉、併排停車及機車未依兩段式左轉等違規行為。

第二分局分局長陳家銘強調，「取締只是手段，安全才是我們的目的」，盼透過科技執法也嚇阻交通違規行為，也希望養成用路人遵守交通規則的良好習慣。