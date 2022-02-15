基隆市6輛低地板公車全新彩繪，以白色為底，置入logo K城市品牌設計，色彩簡潔亮麗引發熱烈討論。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市6輛低地板公車全新彩繪，以白色為底，置入logo K城市品牌設計，色彩簡潔亮麗引發熱烈討論，即日起正式上路，加入服務市民行列。副市長林永發表示，另營運中67輛低地板公車也會陸續完成塗裝，為4月份城市博覽會帶來全新意象。

林永發指出，基隆市共有155部公車、行駛53條路線，每年服務市民高達2200萬人次，在全國公共運輸市占比率第二高，僅次於台北市。市長林右昌上任以來，一直積極汰換老舊公車，以及提升低地板公車比例等，提供市民更好的公共運輸服務。

林永發說，這次位公車換裝，除提供更好的運輸服務品質外，也是翻新城市意象，更是為了4月城市博覽會提前暖身，全新的logo K城市品牌，讓大家對於城市改變有更多的期望，也注入新血，除了這次啟用的6輛低地板新車，後續還有更多營運中的公車會陸續完成塗裝，未來車輛汰舊換新都會統一採用新的塗裝，以嶄新的形象設計，提供市民更好的服務。

公車處陳新埤處長表示，這次計畫如同1月份上路的中型巴士，所有大型低地板公車的底盤、鈑金皆加強抗潮防銹處理，並配備全新整合的資訊系統，以及防撞雷達偵測器、胎壓偵測器；除了車體外觀感受煥然一新外，對於乘車資訊提供與公共運輸用路安全將更能及時掌握。

公車處提及，在市政府全力支持下，基隆市不僅在全國公共運輸市占比率第二高，更是全台唯二公營的公共運輸服務業，6台大型彩繪低地板公車將行駛基隆市區各路線，另營運中67輛低地板公車也會陸續完成塗裝，除提供民眾上下班、採買、就學等運輸服務外，包括和平島、海科館、情人湖等相關景點也有串聯，歡迎民眾多多搭乘。