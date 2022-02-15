搶國旅商機，礁溪長榮鳳凰酒店宣布自2月15日至5月31日，攜手「小學課本的逆襲」獨家聯名推出「小學生的宇宙逆襲」住房專案，作者以泡湯、美食、住宿為主題，精心設計了Q彈抱枕、運動毛巾、餐具組、帆布袋，每款都有小學生逗趣插圖，搭配量身打造的幽默金句，令人會心一笑，「小學生的宇宙逆襲」限量主題房專案一泊二食住宿專案10999元起。

此外，礁雞長榮鳳凰酒店2月15日起推出「勇闖鳳凰宇宙」活動，酒店一樓布置5米高的巨型太空人與3D銀河系行星，引領喜歡探索的你進入奇幻精彩的鳳凰宇宙，館內有探索星球扭蛋機可以轉玩，還有夢幻星空擴香瓶與銀河系烘焙等豐富手作DIY課程。長榮鳳凰酒店（礁溪）更與知名人氣貼圖創作。礁溪長榮鳳凰酒店並表示，，2月15日起館內桂冠自助廳恢復供應早餐、午餐、晚餐；煙波亭提供午餐、下午茶、晚餐服務。礁溪長榮鳳凰酒店官方線上購物「買東東」同步開放宅配與外帶晚餐服務（須前一日預訂）。

「勇闖鳳凰宇宙」系列活動豐富精彩，為旅人打造獨一無二的太空夢。礁溪長榮鳳凰酒店在一樓布置5米高的巨型太空人，圓滾滾的線條讓造型更顯可愛，大廳閃耀3D銀河系行星，引領喜歡探索的旅人一起勇闖鳳凰宇宙，絕對不可錯過的美拍打卡點。房客還可以轉玩探索星球扭蛋機，可獲得豐富好禮。

入住「勇闖鳳凰宇宙」一泊二食住宿專案（每晚9588元起），皆可預約報名參加手作DIY課程，「銀河系烘焙」讓大小朋友發揮創意巧思，共同製作月球麵包或黑洞餅乾，每梯次限額20名，額滿為止。

礁溪長榮鳳凰酒店全力配合政府防疫政策，貴賓入館請務必配戴口罩、落實實聯制，並執行手部消毒與體溫量測，體溫超過37.5度者謝絕入館。進入館內各餐廳與休閒設施時，須再次掃描簡訊實聯制。另外，全館每日定時清消，並針對貴賓易接觸的裝置加強消毒。員工每日體溫量測、配戴防疫護具，每周執行快篩檢驗及健康管理造冊。