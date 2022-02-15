想進台積電工作嗎？現在政治系也有機會了。美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩今（15）日在臉書指出，這幾天台灣政治學界有一件大事，就是台積電開了缺說要徵政治學博士，要做美中台關係的研究，做政治經濟學，據說報名十分踴躍，Linkedin顯示已經有超過80位政治學博士報名，這也是台積電第一次開出政治學博士職缺。

王宏恩表示，認真地說，樂見台灣企業認真看待政治經濟分析，這樣才是台灣智庫跟社會科學好好發展的動力，事實上台灣的企業真的需要這一塊。

台積電的這項職缺還開了一些暑假實習，有附來回機票跟薪水，跟全世界徵政治學學生去實習。

台大政治系教授王業立也在貼文下留言表示，政治系本來就有許多畢業生在企業界或跨國公司進行國際局勢的分析、研判的工作。

另外也有網友留言「台灣更缺國際經貿法律人才」、「這幾年台積電的確被地緣政治連續技高速衝撞打擊 還沒結束 算是進入第三回合了吧？」、「沒想到政治仔也有去輪班的機會齁」。