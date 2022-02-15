大陸「雙減政策」（減輕作業、補習）背景下，學生的負擔減輕了，不過，如何同時保障學生學習的效果和品質是眾多家長關心議題，對此，大陸教育部基礎教育司副司長朱東斌表示，「雙減」減負是治標，目的是提升品質，促進基礎教育回歸育人本質，促進學生全面健康發展，主要做好三項工作，包括強化教育教學管理、提高教師專業能力、加強品質評價和監測。

對於「雙減」政策下，如何保障學生學習的效果和品質，朱東斌指出，要做好「三項工作」，一是強化教育教學管理，要求大陸各省級教育行政部門分學科制定教學基本要求，並要求學校健全教學管理規程，嚴格落實教學計劃，強化教師備課，提高課堂教學水平。教師需精準分析教情學情，透過學生課堂表現、日常作業、期末考試、學業品質監測等途徑，逐一分析每個學生的學習情況，有針對性地做好輔導答疑和拓展提高工作。

二是提高教師專業能力。要求大陸各地各校把提高教師素質作為提高課堂教學品質的關鍵，加強教師培訓，有效實施大陸「國培計劃」和各級教師培訓計劃，切實提高教師育德、課堂教學、作業與考試命題設計、實驗操作、課後服務和家庭教育指導等六種能力；提高教研實效，充分發揮教學指導委員會及各級教研機構的專業支撐作用，強化課堂教學指導，積極開展各個層面、各種形式的教研活動；強化展示交流，做好基礎教育精品課遴選工作和優秀教學成果推廣應用，積極展開優質作業展示交流和舉辦作業設計大賽等；透過訊息化賦能，鼓勵教師充分利用國家中小學網路雲端平台教育教學資源，優化教學設計，豐富教學內容，創新教學方法。

三是加強品質評價和監測。一方面，要求大陸各地各校進一步做好教學品質監測，注重品質分析和結果反饋，針對存在的不足採取有效解決辦法，確保教學品質不斷提高。另一方面，要求各地各校將「雙減」工作成效納入學校辦學質量評價體系，按照大陸教育部等六部門印發的《義務教育質量評價指南》要求，體現問題導向，強調評價重點，改進評價方法，充分發揮品質導向作用。此外，為了更加客觀了解各地各校「雙減」工作落實情況，大陸教育部稱「將委託第三方調查機構展開獨立調查，對『雙減』情況進行追蹤評價」。