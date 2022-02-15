三星旗艦Galaxy S22系列正式在台灣推出，面對原物料、晶片成本大漲的挑戰下，本次在定價上大展誠意讓利，相較前一代便宜1000~2000元，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙就說，消費者的喜好才是最大考量，另外，他也談到台灣5G的市場發展，相信當電信業者不將投資擺在價格競爭上，就會有利於殺手級應用得出現，屆時也會加快消費者4G升級5G。

陳啟蒙表示，Galaxy S22 Ultra及S22/S22+仍將走2股分眾溝通，如S22 Ultra主要為對S Pen有需求者，S22及S22+則延續對S系列接受度高的消費者，走不同溝通策略。過去S21系列在台銷售表現佳，相較S20系列成長一倍以上。雖然S22 Ultra內建S Pen，台灣三星備貨亦比以往積極，但以總量而言，相信兩款不同定位產品能吸引不同受眾，而S21系列消費者也能將對S系列的喜愛延續到S22系列，對此深具信心。

三星本次在Galaxy 22系列祭出誠意價，相較前一代便宜1000~2000元，陳啟蒙認為，不管是否全球原物料有漲價波動，台灣一向以消費者的喜好為主要考量，參考過去S21系列成功經驗，此次也以具競爭力的價格提供給消費者。

然而，此次降價是否會影響品牌利潤，陳啟蒙認為，對於旗艦智慧型手機，消費者不單取決於價格，品牌亦不以利潤為單一考量，旗艦機使命為是否能讓品牌深植在消費者心中。若可以此價格讓更多消費者擁有三星旗艦手機，從三星角度而言，最大目標仍是消費者對品牌認同，具競爭力價格仍是對未來中長期有益方向。

手機廠將主力產品多擺在5G機款，但觀察台灣市場4G升級5G的滲透率卻不若5G智慧機，陳啟蒙認為，當初台灣5G剛開台時，仍存有多數使用4G手機並搭配較低資費者，當消費者要跨入高資費時，就需考量5G服務可提供到什麼程度。雖現今5G手機滲透率的確遠高於電信滲透率，但至少可讓消費者先擁有5G裝置，接下來則是看各電信業者推出的服務與便利性，仍取決於是否有殺手級應用。台灣三星預期，今年電信業者應會更積極加強5G應用，而非投資到價格競爭上，因此，當電信業者開始把資源運用於服務時，也會加速整體4G轉5G電信的速度；且今年部分電信業者整合後，台灣三星也樂觀看待業者將會對服務有更多投資。