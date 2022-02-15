師大華廈開售1888萬，公設比超過8成。（圖／取自中信房屋網站）

全台房價高，因此在地點、樓層、坪數及公設比方面都必須仔細考量，近日一筆房屋出售的廣告引起熱議，主因是該物件27.64坪欲售1888萬，但主建物僅3.87坪，公設比高達82.3%，就連女主播劉芯彤都直呼，嚇壞了。此外，有內行人提及，此物件可能是想吸引有寄戶籍需求的買家購買，鄰近金華學區相當搶手。

根據售屋平台上的刊登訊息，該物件位在台北市大安區師大路的「師大金棧」一筆4樓欲售1888萬，主建物不到4坪僅3.87坪，公設22.75坪，公設比高達82.3%，格局圖顯示，4樓為1房1衛的套房，但地下一樓則隔成2房1廳1衛。

由於格局太過特殊引起熱議，主播劉芯彤表示，「嚇壞了。這幾年，我看了不少社區的房子，都會特別留意，公設比到底多高，畢竟買房的錢是辛苦錢，錢一定要花在刀口上，如果錢花在用不到的公設上，實在很冤枉，而師大這個公設比是我見過最誇張的（沒有之一）！！」

此事引起PTT網友們熱烈討論，「學籍屋啦，寄戶口用的」、「3.87坪，這要怎麼走路」、「申請學籍用？」、「寄戶籍房啊，就算1坪大剩下公設99%照樣有人買」、「3.8坪是三小」、「特殊物件，地下室只有使用權，真的會有人買？」、「很多年前就很紅了，寄戶口用的。」