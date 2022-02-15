必勝客再推出「Hot台味」超狂新品！端出國際認證台灣夜市美食代表之一「蚵仔煎」，結合鹹香酥脆的「蝦猴酥」，創作出2022台味鉅作「蝦猴酥蚵仔比薩煎」。創新不落人後的必勝客也搭上最夯話題，開賣全台第一個比薩NFT，除了專屬盲盒設計外，天選之人還能抽中隱藏版盲盒，免費爽吃「蝦猴酥蚵仔比薩煎」，一上架即引發網友瘋搶，僅三分鐘就全部完售。

必勝客瘋玩台味美食，打造2022「逗陣Hot台味」系列首款神作「蝦猴酥蚵仔比薩煎」。將最能代表台灣的小吃「蚵仔煎」與超涮嘴的「蝦猴酥」結合，號稱「只有必勝客可以超越必勝客」。必勝客「蝦猴酥蚵仔比薩煎」集結「蚵仔煎」美味精華，粒粒肥美多汁的嘉義東石鮮蚵、金燦誘人的雞蛋絲與脆甜爽口小白菜，再以台式必備辛香料蒜頭與辣椒提味。最後鋪滿炸得金黃酥脆的「蝦猴酥」在比薩上，散發濃濃鹹香，一口咬下「卡滋卡滋」迷人聲響，非常犯規！再結合奶香四溢的帕馬森起司、濃郁莫札瑞拉起司、特調甜辣醬，完美神還原「蚵仔煎」、「蝦猴酥」的鹹香美味！搭配口感蓬鬆、清爽不油膩的舊金山手工餅皮，迸發驚奇好滋味，保證義大利人吃了之後絕對不會生氣，而是驚嘆叫好！

必勝客這次HOT到元宇宙！破天荒發行NFT專屬盲盒天選之人免費爽吃「蝦猴酥蚵仔比薩煎」必勝客的創新狂野靈魂真的沒有極限！這次又走在速食業最前面，發行全台第一個「NFT盲盒比薩」，共有6款專屬盲盒設計，吸引鐵粉們爭相搶購收藏，發行三分鐘隨即搶購一空！此外，本次發行的盲盒中也藏有神祕的隱藏版盲盒，抽中隱藏版盲盒還能免費爽吃「蝦猴酥蚵仔比薩煎」！必勝客首度HOT到元宇宙的NFT盲盒商品再度引爆話題，也引起各大社群媒體討論熱潮。

必勝客「蝦猴酥蚵仔比薩煎」即日起限時販售，數量有限售完為止，單點一個大比薩優惠價389元，也能以原價740元搭配外帶買大送大或外送買大送小優惠。搭配厚燒醬烤 BBQ(4排)+1.25L 可樂 1 瓶的「蝦猴蚵仔比薩烤雞餐」，限時特惠更只要599元。想體驗必勝客2022首波台味熱潮，品嚐史上最接地氣的比薩？還不趕快到必勝客門市或透過PK雙饗卡手刀搶購，跟必勝客一起「逗陣Hot台味」。