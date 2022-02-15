2022金馬奇幻影展閉幕片是劇集《良辰吉時》，由金馬影帝李康生主演。（金馬提供）

2022金馬奇幻影展今公布開、閉幕片，開幕片由《屍控奇幻旅程》丹尼爾關、丹尼爾舒奈特雙導最新力作《媽的多重宇宙》榮膺，片中楊紫瓊化身神力歐巴桑，與《七寶奇謀》關繼威一起拯救世界。閉幕片邀來侯孝賢監製、黃熙執導，李康生、謝欣穎、瑞瑪席丹、陳姸霏以及影后張艾嘉友情演出的奇幻新劇《良辰吉時》，將放映最後3集。

以狂想喜劇《屍控奇幻旅程》驚艷影壇的美國導演丹尼爾關、丹尼爾舒奈特，新作《媽的多重宇宙》把腦筋動到國際巨星楊紫瓊身上，她宛如千面女郎，從心力交瘁的主婦不斷變身，成為跨越無限宇宙的最強老媽，和《七寶奇謀》關繼威、《月光光心慌慌》潔米李寇帝絲一起突破形象拚演技。潛力新秀史蒂芬妮許華麗出演與母親相愛相殺的逆女，誇張造型完勝渡邊直美，目不暇給的百變演出令人直呼過癮。

由侯孝賢導演擔任總監製、以《強尼‧凱克》提名金馬獎的新銳導演黃熙執導的奇幻劇集《良辰吉時》，描述1個詭異城市接連發生多起荒誕的死亡事件，從老死、病死、自殺、他殺、意外到不詳死因，各自獨立的7個篇章，卻有著微妙關聯。

影片不僅邀來攝影姚宏易、美術黃文英、配樂林強等金獎班底打造虛實交錯的城市巷弄，更請出金馬得主李康生、謝欣穎、瑞瑪席丹、陳姸霏，以及張艾嘉友情演出，還有楊祐寧、姚以緹、段鈞豪、薛仕凌、黃仲崑、林哲熹、白潤音等豪華陣容卡司。

《良辰吉時》將於3月27日在CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道及HBO GO上架，金馬奇幻影展將在4月17日影展閉幕當天1次放映最後3集，和觀眾一同在戲院「追劇」，揭曉精彩結局。