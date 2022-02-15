大陸觀察者新聞網15日引述新加坡《聯合早報》14日原題〈谷愛凌爆紅後的隱憂〉文章指出，北京冬奧會最紅的運動員是誰？谷愛凌若說第二，恐怕沒人敢說第一。中國官媒沒藉谷愛凌代表中國一事大談愛國主義，是明智做法。

《聯合早報》形容，中國互聯網上刮起了一陣「谷旋風」。有關谷愛凌的話題已遠遠超出了體育範疇。輿論在追捧谷愛凌的同時，也熱烈討論她的成功之路。中美混血的家庭背景，尤其是把她一手帶大的母親以及外祖母，乃至她在北京上補習班的種種逸聞趣事，都被貼到網上，「谷愛凌」成了吸引流量的金字招牌。

《聯合早報》指出，在谷愛凌獲得冬奧會金牌前，不少商家就看好她將「大火」，紛紛請她代言。谷愛凌奪取自由式滑雪大跳台金牌後，她代言的品牌廣告火速出街，霸屏電視、各類App甚至電梯間。中國各地網民也積極與谷愛凌「拉關係」。

《聯合早報》稱，不過，谷愛凌爆紅後難免招來是非。有美國媒體指責她在美國長大，卻代表中國參賽，是「忘恩負義」。一些西方媒體還試圖讓她說明到底自己是中國人還是美國人。谷愛凌在回應相關問題時說：「我一直直言不諱地感謝美國和中國，是他們讓我成為現在的我……我的使命是將體育作為一種團結的力量，讓它成為一種促進國家間聯繫的形式，而不是把它作為一種分裂的力量，這樣才能讓每個人都受益……」。

《聯合早報》表示，她的回答十分得體。中國官媒也沒有藉谷愛凌代表中國一事大談愛國主義，這是明智的做法。谷愛凌以她的實力、智商、率真個性以及流利的中英雙語，給中國帶來的不僅是金牌，更展示了中國年輕一代積極向上、自信開放的嶄新形象。對中國來說，這種新形象才是最為可貴的無形資產。

《聯合早報》認為，如果輿論過度宣揚谷愛凌代表中國參賽的政治意義，甚至把她推向中美角力的前沿，無疑會讓她十分難堪。同時，一些網民千方百計挖掘谷愛凌的身世，強調其成功主要是因為家庭條件，有意忽略她個人的努力和付出。還有人編造故事和段子來吸引流量，這些對剛成年的谷愛凌來說都是隱憂和挑戰。

谷愛凌在冬奧一戰成名天下知，固然十分難得，但盛名之下，必有重壓。希望這個天才少女不為名聲所累，不負眾人所愛。