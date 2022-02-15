美國司法部表示，海軍一名工程師今天在聯邦法庭坦承試圖將核潛艦機密售予某個國家。

43歲的托貝（Jonathan Toebbe）對聯邦法官認罪。4個多月前，他與妻子黛安娜（Diana Toebbe）被捕。

托貝簽下認罪協議後，刑期預料落在12.5至17.5年左右。

他擔任教職的妻子堅稱清白，爭取釋放以照顧兩名才10多歲的孩子，但夫婿的認罪讓她面臨刑事控告。

法院文件並未透露這對夫婦試圖販售機密給哪一個國家，但暗示對象是非英語系的美國盟邦。

司法部聲明指出，托貝2012年起負責設計維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦的反應爐，該型潛艦是美國最新一代攻擊潛艦。

2020年4月，托貝把一些初步文件及如何取得聯繫的指示寄往某個國家，提供給對方的回信地址是賓州匹茲堡。

司法部說，托貝寄出的包裹含有「機密資料樣本以及如何建立祕密關係以購買更多機密資料的指示」。